В Мьянме тысячи людей протестуют против военной диктатуры

В Мьянме тысячи людей в воскресенье приняли участие в марше в крупнейшем городе страны Янгоне, выступая против свержения военными правительства, сообщает Reuters.

Как передает агентство, протестующие несли красные шары и скандировали «Мы не хотим военной диктатуры! Мы хотим демократии».

Аналогичная акция прошла и в прибрежном городе Моламьяйн, она собрала около 100 человек. В городе Мандалай на улицы вышли студенты и врачи.

Предыдущие акции протеста, по данным агентства, прошли в Мьянме в субботу, 6 февраля.

Напомним, 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. В стране было объявлено чрезвычайное положение на год. Военное правительство потребовало от операторов мобильной связи и интернет-провайдеров заблокировать социальные сети и мессенджеры.