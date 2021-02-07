В Мьянме тысячи людей протестуют против военной диктатуры

В Мьянме тысячи людей в воскресенье приняли участие в марше в крупнейшем городе страны Янгоне, выступая против свержения военными правительства, сообщает Reuters.
Как передает агентство, протестующие несли красные шары и скандировали «Мы не хотим военной диктатуры! Мы хотим демократии».
Аналогичная акция прошла и в прибрежном городе Моламьяйн, она собрала около 100 человек. В городе Мандалай на улицы вышли студенты и врачи.
Предыдущие акции протеста, по данным агентства, прошли в Мьянме в субботу, 6 февраля.
Напомним, 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. В стране было объявлено чрезвычайное положение на год. Военное правительство потребовало от операторов мобильной связи и интернет-провайдеров заблокировать социальные сети и мессенджеры.
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