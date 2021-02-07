Над Большим Барьерным рифом провели уникальный эксперимент по осветлению облаков

Над Большим Барьерным рифом в Австралии была проведена первая стадия амбициозного эксперимента по «осветлению облаков». Ученые надеются, что таким способом в будущем смогут защитить кораллы от разрушительных эффектов глобального потепления. Суть эксперимента состояла в попытке охладить воду вокруг рифа, заставив облака над ним отражать больше солнечного света. Исследователи использовали установленный на судне гигантский вентилятор наподобие снежной пушки, с помощью которого они запустили в воздух множество кристаллов соли.



Результаты испытания оказались «обнадеживающими», заявил в пятницу ведущий научный сотрудник проекта Дэниел Харрисон из Университета Саутерн Кросс. Он также подчеркнул, что, несмотря на успех эксперимента, потребуется не менее четырех лет дальнейших исследований, чтобы доказать стоящую за ним теорию.

Изменение температуры морской воды, вызванное глобальным потеплением, уже нанесло огромный ущерб здоровью Большого Барьерного рифа – крупнейшей в мире коралловой системы. Когда здоровые кораллы испытывают стресс из-за изменений температуры океана – они теряют цвет, поскольку им приходится изгонять из себя водоросли, дарующие цветовое многообразие. В этом году был уже третий случай массового обесцвечивания за последние пять лет, и это вызывает опасения, что большую часть коралловых рифов мы можем потерять навсегда в самом ближайшем будущем.

По словам Харрисона, чтобы оказать существенное влияние на риф, полномасштабный эксперимент нужно развернуть в 10 раз шире. А одну пушку должны заменить нескольких больших турбин на барже. Если все сработает как надо, уверяет ученый, команда сможет снизить смертность кораллов примерно на 70 процентов. Однако эффективность технологии осветления облаков не будет иметь силы, если океан продолжит нагреваться и дальше. Таким образом, это лишь способ поставить риф «на жизнеобеспечение», пока решается настоящая проблема изменения климата. Если человечество не умерит количество выбросов в атмосферу, то новая технология лишь подарит несколько дополнительных десятилетий, прежде чем коралловые рифы будут полностью утрачены.