Шакира полностью сменила имидж

Несмотря на то, что до наступления календарной весны еще почти целый месяц, 43-летняя Шакира решила уже добавить в свою жизнь ярких красок. Певица, которая оставалась преданной своему имиджу в течение долгих лет, решилась на окрашивание в ярко-розовый цвет. Результатом смелого бьюти-эксперимента Шакира поделилась на своей странице в инстаграме, опубликовав первое фото с новой прической.
Вуаля!
— кратко подписала снимок звезда.
Большинство поклонников оценило новую прическу звезды, отметив, что с ней она стала выглядеть еще ярче и краше:
Ты просто невероятно выглядишь с розовыми волосами.
Французский вайб на фото.
Выглядишь очень мило.
Ты самая красивая женщина, которую я когда-либо видел.
Напомним, что за десятилетия сценической карьеры Шакира все же несколько раз решалась на кардинальную смену имиджа. В самом начале карьеры она носила темные волосы, потом перекрашивалась в блонд и огненно-рыжий, а последние несколько лет была предана светло-каштановому цвету. И если с окрашиванием звезда в свое время наэкспериментировалась вдоволь, то вот длину своих волос всегда оставляла неизменной.
Шакира в начале карьеры
Leave a Reply