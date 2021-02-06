Шакира полностью сменила имидж

Несмотря на то, что до наступления календарной весны еще почти целый месяц, 43-летняя Шакира решила уже добавить в свою жизнь ярких красок. Певица, которая оставалась преданной своему имиджу в течение долгих лет, решилась на окрашивание в ярко-розовый цвет. Результатом смелого бьюти-эксперимента Шакира поделилась на своей странице в инстаграме, опубликовав первое фото с новой прической.

Вуаля!

— кратко подписала снимок звезда.

Позже певица также опубликовала в своем инстаграме короткий видеоролик, на котором показала, как укладывает свои волосы, и рассказывает подписчикам, что покрасилась в розовый цвет. Возможно, неожиданная смена имиджа Шакиры связана с тем, что на днях она отметила свой день рождения и решила что-то кардинально изменить в себе к празднику. Позже певица также опубликовала в своем инстаграме короткий видеоролик, на котором показала, как укладывает свои волосы, и рассказывает подписчикам, что покрасилась в розовый цвет. Возможно, неожиданная смена имиджа Шакиры связана с тем, что на днях она отметила свой день рождения и решила что-то кардинально изменить в себе к празднику.

Большинство поклонников оценило новую прическу звезды, отметив, что с ней она стала выглядеть еще ярче и краше:

Ты просто невероятно выглядишь с розовыми волосами.

Французский вайб на фото.

Выглядишь очень мило.

Ты самая красивая женщина, которую я когда-либо видел.

Напомним, что за десятилетия сценической карьеры Шакира все же несколько раз решалась на кардинальную смену имиджа. В самом начале карьеры она носила темные волосы, потом перекрашивалась в блонд и огненно-рыжий, а последние несколько лет была предана светло-каштановому цвету. И если с окрашиванием звезда в свое время наэкспериментировалась вдоволь, то вот длину своих волос всегда оставляла неизменной.

Шакира в начале карьеры