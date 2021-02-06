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Экс-возлюбленная Хита Леджера показала архивные фото

Экс-возлюбленная Хита Леджера показала архивные фото

В своем Instagram во вторник 51-летняя Хизер Грэм опубликовала редкие фотографии с Хитом Леджером, который был найден мертвым 22 января 2008 года в Нью-Йорке в возрасте 28 лет.

Американская актриса кино и телевидения вспоминает о своих отношениях с покойной звездой фильмов «История рыцаря», «Горбатая гора» и «Темный рыцарь». «Просматривая свои фотографии, я нашла эти. Просто вспомнила о том времени. Хит Леджер был таким особенным человеком», — написала Хизер Грэм рядом с снимками.

На двух фотографиях можно увидеть, как Грэм и Леджер прижались друг к другу. Они были по-настоящему близки. Пара встречалась некоторое время с октября 2000 года по июнь 2001 года. Представитель Грэм подтвердил, что актеры были «хорошими друзьями» и после расставания.

6 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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