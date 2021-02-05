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Подорожание биткоина оказалось вредным для экологии

Подорожание биткоина оказалось вредным для окружающей среды, поскольку майнинг криптовалюты оставляет за собой большой углеродный след, передает CNBC.

По данным аналитической платформы Digiconomist, количество электроэнергии, которое необходимо для майнинга сопоставимо с тем, что за год потребляет целая страна. При майнинге вырабатывается 36,95 мегатонны углекислого газа в год, примерно как в Новой Зеландии. Выброс двуокиси углерода, сопровождающий производство электроэнергии, в свою очередь ведет к усилению парникового эффекта на планете.

По словам представителя Кембриджского центра альтернативных финансов Мишель Раухс, на долю майнинга приходится около 0,5 процента от общего мирового потребления электроэнергии. «Мы согласны с тем, что сейчас суммы смехотворны, это все еще вдвое меньше, чем потребляется бездействующей бытовой техникой в ​​США», — уточняет эксперт. Количество энергии, потраченное впустую на бездействующую домашнюю технику, например зарядные устройства для телефонов или микроволновые печи, могло бы обеспечивать биткоин-сети в течение нескольких лет.

Биткоин начал расти с марта 2020 года на фоне новостей о развивающейся пандемии коронавируса, когда мировые фондовые рынки и цена на нефть обрушились. За прошлый год криптовалюта подорожала в четыре раза и к началу января 2021 года почти пробила отметку в 42 тысячи долларов. Затем стоимость биткоина скорректировалась и потеряла примерно 10 тысяч долларов. К концу января 2021-го стоимость самой популярной криптовалюты перевалила за 33,7 тысячи долларов.

Аналитики криптобиржи Luno и брокерской компании OSK предрекают биткоину рост до 50 тысяч долларов. По их мнению, в ближайшие 3-10 лет популярность биткоина может вырасти, в то время как золото, наоборот, рискует разонравиться инвесторам.

5 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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