Подорожание биткоина оказалось вредным для экологии

По данным аналитической платформы Digiconomist, количество электроэнергии, которое необходимо для майнинга сопоставимо с тем, что за год потребляет целая страна. При майнинге вырабатывается 36,95 мегатонны углекислого газа в год, примерно как в Новой Зеландии. Выброс двуокиси углерода, сопровождающий производство электроэнергии, в свою очередь ведет к усилению парникового эффекта на планете.

По словам представителя Кембриджского центра альтернативных финансов Мишель Раухс, на долю майнинга приходится около 0,5 процента от общего мирового потребления электроэнергии. «Мы согласны с тем, что сейчас суммы смехотворны, это все еще вдвое меньше, чем потребляется бездействующей бытовой техникой в ​​США», — уточняет эксперт. Количество энергии, потраченное впустую на бездействующую домашнюю технику, например зарядные устройства для телефонов или микроволновые печи, могло бы обеспечивать биткоин-сети в течение нескольких лет.

Биткоин начал расти с марта 2020 года на фоне новостей о развивающейся пандемии коронавируса, когда мировые фондовые рынки и цена на нефть обрушились. За прошлый год криптовалюта подорожала в четыре раза и к началу января 2021 года почти пробила отметку в 42 тысячи долларов. Затем стоимость биткоина скорректировалась и потеряла примерно 10 тысяч долларов. К концу января 2021-го стоимость самой популярной криптовалюты перевалила за 33,7 тысячи долларов.

Аналитики криптобиржи Luno и брокерской компании OSK предрекают биткоину рост до 50 тысяч долларов. По их мнению, в ближайшие 3-10 лет популярность биткоина может вырасти, в то время как золото, наоборот, рискует разонравиться инвесторам.