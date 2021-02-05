Навального предложили назвать «Человеком года»

Россияне предлагают Молодежи России назвать политика Алексея Навального человеком года. Соответствующая петиция размещена на портале Change.org.

«Все наше общество устало от постоянного вранья и пустых обещаний власть имущих. Алексей Навальный борется за правду жизни с обещалками», — отмечает автор.

По его словам, «можно обмануть застарелый, унылый ум нашего обывателя, об которого постоянно вытирают свои ноги наши олигархи, но прогрессивно мыслящую молодежь не так просто провести». Он полагает, что пропаганде «не по силам промыть мозги, которые постоянно мыслят и анализируют происходящие события в стране, сознательно выбирая из миллионов одного человека, который говорит правду».

Напомним, после задержания Навального по прибытию в РФ 17 января появилось сразу несколько петиций с требованием его освобождения. Позже по России прошли митинги в его поддержку, а 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу «Ив Роше». В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны виновными в хищении. Навальный свою вину не признает. С учетом года, проведенного под домашним арестом, Навальный просидит в колонии 2 года 8 месяцев.