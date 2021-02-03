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В Сенате США анонсировали санкции за Навального

США подготовят пакет санкций против России в связи с делом Алексея Навального, который в августе был отравлен ядом из семейства «Новичок», а во вторник отправлен в колонию на 2 года и 8 месяцев.Об этом заявил сенатор-республиканец Митт Ромни, представляющий Юту и входящий в комитет по международным делам.

«Сильным лидерам не требуется отправлять в тюрьму оппонентов, чтобы удержать власть. Сначала Алексей Навальный был отравлен, а когда попытка провалилась режим (Владимира Путина) посадил его за решетку после показного судилища», — написал Ромни в Twitter.

Он добавил, что законопроект о санкциях против ответственных за эти действия лиц будет внесен уже на текущей неделе.

Приговор Навальному — это «удар по фундаментальным свободам и верховенству закона в России», заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Он напомнил, что ЕСПЧ признал приговор по делу «Ив Роше» «произвольным», и потребовал «немедленно освободить Навального».

Аналогичные заявления прозвучали от госсекретаря США Энтони Блинкена, президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля.

Последний напомнил, что «правосудие не должно политизироваться», а «протестующие имеют право на мирные демонстрации и выражение своего мнения».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что приговор Навальному противоречит международным обязательствам России в части верховенства закона и фундаментальных свобод.

Макрон написал в своем Twitter на русском: «Приговор Алексею Навальному недопустим. Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав Человека, так же, как и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения».

3 февраля, 2021 | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта
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