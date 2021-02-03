Пожилой аристократ умер на собственной яхте при загадочных обстоятельствах

Пожилой британский аристократ умер на собственной яхте, которая находилась в порту Суда на Крите, при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет The Sun.

Как сообщает издание, затонувшее судно обнаружили местные рыбаки, и на место происшествия сразу прибыла береговая охрана и администрация порта. Тело 74-летнего Хью Керра Брэдли Робертса (Hugh Kerr Bradley Roberts) нашли под обломками яхты, он был привязан одной рукой к палубе. Также на вершине мачты был найден пес британца, который не пострадал.

Семья Робертса заявила, что не считает его смерть случайностью. Они рассказали, что последние несколько лет у него были конфликты по поводу строительства недвижимости, а два года назад мужчина стал жертвой ограбления и был найден со связанными веревкой ногами на своей лодке.

Власти и полиция уже расследуют загадочную кончину аристократа. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили на теле Робертса никаких следов или синяков, которые могли бы свидетельствовать о борьбе, тем не менее они не исключают версии о насильственных причинах его смерти. В частности, остается неясным факт, как настолько большое судно (около 30 метров в длину) могло затонуть за считанные часы.

По сообщениям критского издания Zarpa News, Робертс переехал со своей женой Деборой Холлис (Deborah Hollis) на Крит 12 лет назад. Пара жила на роскошной вилле в деревне Рамни, а после смерти супруги британец больше 10 лет обитал в одиночестве на яхте вместе со своим псом.

По словам местных жителей, они всегда относились к нему с теплом и называли его «сэр Хью», несмотря на то, что он не имел рыцарского звания. Он был известен как «эксцентричный аристократ» и имел несколько объектов недвижимости на Крите.