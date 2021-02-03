Джо и Джилл Байден дали первое совместное интервью в качестве президента и первой леди США

С момента вступления 78-летнего Джо Байдена в должность президента США прошло две недели. За это время новый лидер страны успел подписать десятки новых исполнительных указов, а его 69-летняя жена Джилл начала потихоньку обживаться в Белом доме.

Недавно пара дала свое первое большое совместное интервью в новом качестве. В беседе с изданием People супруги раскрыли секрет своего крепкого 43-летнего брака, а также рассказали, как обустроились в официальной резиденции президента.

Джилл и Джо Байден Пока все это будто немного нереально, но мы довольно комфортно обустроились. Мы провели здесь восемь лет, однако в другой части резиденции. Я много раз бывал в Кабинете министров и в Овальном кабинете с президентом. Однако могу отметить, что в семейных покоях наверху все абсолютно новое,

— ответил Джо Байден на вопрос журналиста, что он чувствует после переезда в Белый дом.

Персонал резиденции просто потрясающий. Сотрудники попытались сделать все, чтобы мы чувствовали себя здесь как дома. У нас повсюду расставлены семейные фотографии, книги и кое-какая мебель, которую мы привезли из своего прежнего дома,

— добавила Джилл.

Журналисты издания также поинтересовались у четы Байден, в чем же заключается секрет их долгого и счастливого брака, отметив, что политические игры часто разрушают человеческие отношения. В ответ Джо Байден рассказал, что помогает им с Джилл все эти 43 года оставаться вместе:

Слава Богу, что она поддерживает меня, когда я действительно чем-то подавлен, а когда она расстроена, я протягиваю ей руку помощи. Мы по-настоящему друг друга поддерживаем. Я много читал обо всех этих семьях, которые находятся под давлением общества. Поэтому я рад, что Джилл смогла сохранить свою профессию. Она преподаватель в колледже Северной Вирджинии, хотя, когда мы только поженились, ей пришлось на два года уйти из профессии, потому что мальчики были еще слишком маленькие. Важно, чтобы у нее была независимость. Мы также разделяем мечты друг друга.

Джилл добавила, что они вместе проходили через все взлеты, трагедии и потери в жизни: она считает, что именно это и сделало их семью крепче. На вопрос журналиста, смог бы Джо Байден выполнять свою работу, не будь в его жизни Джилл, президент признался, что да, однако уточнил один момент:

Каждый из нас мог бы выполнять свою работу, но не факт, что делал бы это так же хорошо. Не думаю, что без Джилл я был бы настолько вовлечен в общественную жизнь. Она появилась в очень важный момент и заново собрала мою семью. Она стала тем самым клеем, который скрепил ее. Я знал, что хочу жениться на ней, всего спустя несколько встреч. Это не означает, что у нас нет ссор или разногласий… Однако мне просто очень повезло.

Напомним, что подробно обо всей большой семье Джо Байдена и драматических моментах жизни нового президента США SPLETNIK.RU уже подробно рассказывал в одном из недавних материалов.