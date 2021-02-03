Байден подписал три указа об изменении иммиграционной политики

Во вторник президент Джо Байден подписал три указа, касающиеся иммиграционной политики США. Изменения коснулись процедуры предоставления убежища на границе США и Мексики, некоторых правил легальной иммиграции и политики воссоединения семей нелегальных иммигрантов.

Один из указов, подписанных сегодня Байденом, требует пересмотра Протокола защиты мигрантов – программы, введенной в действие администрацией Трампа. Новые правила приема заявлений о предоставлении убежища заставили вернуться в Мексику более 65 тысяч нелегальных иммигрантов, которые находятся в приграничных городах в ожидании судебных слушаний об утверждении их статуса.

Администрация Байдена уже прекратила принимать в программу новых участников, но президент пока не сказал о том, каким образом будут обрабатываться заявки людей, которые ожидают слушаний в иммиграционном суде, находясь в Мексике.

Еще один указ касается одного из правил легальной иммиграции, принятого администрацией Трампа и призванного затруднить получение возможности постоянного проживания в США малоимущим иммигрантам. Речь идет о так называемом правиле «государственного попечения», согласно которому иммигранты, пользовавшиеся социальными пособиями и льготами, могут получить отказ в продлении гринкарты.

По словам двух источников, знакомых с планами Байдена, это требование будет отменено.

Еще одним указом Байден объявил о создании рабочей группы, которая будет способствовать воссоединению семей нелегальных мигрантов, которых разделяли друг от друга при незаконном переходе границы. Группу возглавит Алехандро Майоркас, только что утвержденный министром внутренней безопасности. Ожидается, что для воссоединения разлученных детей и родителей будут выдаваться особые визы либо будут использованы другие формы иммиграционной помощи.

Комментируя сегодняшнее подписание указов, Байден объяснил журналистам причину подписания им огромного количества указов в первые дни президентства. Таким образом, по словам Байдена, он стремится как можно быстрее устранить «плохую политику», которую проводила прежняя администрация. Байден заявил, что «предыдущий президент США издал указы, которые, по моему мнению, были очень контрпродуктивными для нашей безопасности, для нашей страны, особенно в области иммиграции».

«Когда у нас появится справедливая, упорядоченная и гуманная легальная иммиграционная система, Америка станет безопаснее, сильнее и богаче… И сегодня мы начинаем работать над тем, чтобы устранить моральный и национальный позор, допущенный прежней администрацией, которая буквально, а не образно говоря, вырывала детей из рук… их матерей и отцов на границе, и без какого-либо плана воссоединения детей, которые нуждаются в опеке, и их родителей», — заявил Байден.