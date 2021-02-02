Зак Снайдер лишил Киборга культовой фразы

В фильме «Лига справедливости Зака Снайдера» у Киборга не будет культовой фразы, звучавшей в театральном варианте и знакомой всем поклонникам анимационных экранизаций комиксов DC. Речь идет о восклицании «Буяаа», которое прозвучало из уст супергероя после схватки со Степпенвулфом.

Отвечая на вопрос поклонника по этому поводу на платформе Vero, режиссер Зак Снайдер категорически заявил: «Черт возьми, никогда». Напомним, что именно эта фраза стала одним из камней преткновения, вызвавшим резкую критику со стороны исполнителя роли Киборга Рэя Фишера. Об этом говорил еще летом 2020 года продюсер «Лиги» Джон Берг.

По его словам, Рэй Фишер был недоволен тем, что предписывалось делать на площадке по сценарию. «Я помню, как он расстраивался, что мы хотели, чтобы он говорил «Буяаа», то есть повторил хорошо известное восклицание Киборга из мультсериала», — добавил продюсер.

Ранее стало известно, что четырехчасовой фильм «Лига справедливости Зака Снайдера» будет представлен подписчикам стриминга HBO Max 18 марта 2021 года. Проект состоит как из уже знакомых зрителям фрагментов, так и из новых, которые снял Снайдер дополнительно. Стоимость создания этой версии оценивалась минимум в 70 миллионов долларов без учета расходов на продвижение.