Приемный сын Николь Кидман и Тома Круза изменился до неузнаваемости

Приемный сын Николь Кидман и Тома Круза изменился до неузнаваемости и серьезно повзрослел, судя по фото.

У 53-летней Николь Кидман и 58-летнего Тома Круза, которые были женаты с 1990 по 2001 год, есть двое совместных детей — 28-летняя Изабелла и 26-летний Коннор. Они не биологические дети пары, а приемные.

Изабелла и Коннор, в отличие от своих родителей, люди не публичные и ведут обычный образ жизни. Но, будучи детьми знаменитостей, конечно, привлекают к себе внимание публики.

На днях сын бывших супругов поделился редким снимком в своем инстаграме. Коннор похвастался своим уловом и показал, какую большую рыбу он поймал на рыбалке с друзьями в Коста-Рике.

Коннор заметно изменился с тех времен, каким его помнят поклонники его родителей. Он набрал вес и отрастил бороду и стал совсем не похож на себя в детстве.

По слухам, со своей звездной мамой Коннор отношения не поддерживает. А вот с отцом общается охотно. Они оба увлекаются сайентологией, в то время как Кидман это религиозное течение не поддерживает. Сайентологи запрещают последователям церкви общаться с теми, кто выступает против нее. Коннор сделал выбор не в пользу своей матери, что Николь переживала очень тяжело. До сих пор вопросы о приемных детях она обходит стороной.

Николь Кидман и Том Круз с детьми

С дочерью Кидман тоже не особенно близка, так как ей Изабелла тоже предпочла сайентологию и своего отца.

Они сделали выбор в пользу сайентологии,

— говорила Николь о детях.

Однако спустя годы она, судя по всему, все же стала тяготеть к матери — даже в своем инстаграме она подписала свое имя двойной фамилией Кидман-Круз, подписалась на аккаунт матери и стала лайкать ее посты. Коннор при этом на аккаунт Кидман не подписан.

Белла живет со своим мужем, IT-консультантом Максом Паркером, в скромном доме на юге Лондона. Соседи говорят, что она предпочитает тихую и спокойную жизнь вдали от общественного внимания.

Дочь Тома Круза и Николь Кидман Изабелла

И у Тома Круза, и у Николь Кидман есть биологические дети от других браков. У актера есть 14-летняя дочь Сури от бывшей жены Кэти Холмс. Отношения он не поддерживает ни с экс-супругой, ни с их дочерью. А Кидман воспитывает двух дочерей, 12-летнюю Сандэй и 10-летнюю Фэйт, вместе со своим нынешним супругом Китом Урбаном. Вторая дочь пары появилась на свет при помощи суррогатной матери.