Азбуку Морзе заменили цифровыми символами

Азбука Морзе существует с 1830-х годов. Знакомая система точек и тире может показаться устаревшей, учитывая объем информации, который необходимо собирать, архивировать в цифровом виде и быстро получать каждый день. Но те же самые основные точки и тире все еще используются во многих оптических носителях для облегчения хранения данных.

Новая технология, разработанная Purdue University, направлена ​​на модернизацию технологии оптического цифрового хранения. Это усовершенствование позволяет хранить больше данных и считывать эти данные с большей скоростью. Исследование опубликовано в журнале Laser & Photonics Reviews.

Вместо того, чтобы использовать традиционные точки и тире, ученые кодируют информацию в угловом положении крошечных антенн, что позволяет им хранить больше данных на единицу площади.

«Емкость памяти значительно увеличивается, потому что она определяется только разрешением датчика, с помощью которого вы можете определять угловое положение антенн, — объясняет Александр Кильдишев, доцент кафедры электротехники и компьютерной инженерии инженерного колледжа Purdue University. — Мы отображаем углы антенн в цвета, и цвета декодируются».

Анизотропная метаповерхность, созданная учеными, обладает потенциалом для оптического хранения данных высокой плотности, отображения динамических цветных изображений и шифрования.

Напомним, метаповерхности — двумерный аналог метаматериалов. Они особенно хорошо подходят для управления светом, поскольку потери в них, как правило, меньше, чем в объемных метаматериалах, а изготовление — проще.

Метаповерхность, используемая в качестве линзы для света, называется металинзой. Она имеет небольшие размеры, плоскую форму, толщину, не превышающую микрометр, покрыта наноструктурами в виде выступов или отверстий.

Технологии помогли увеличить доступность места для хранения в оптических цифровых технологиях хранения. Не все оптические носители данных должны быть с возможностью лазерной записи или перезаписи. Новая разработка не только позволяет хранить больше информации, но и увеличивает скорость считывания.