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Знаменитого Виторгана госпитализировали в Киеве 

Эммануила Виторгана госпитализировали в Киеве
Народный артист Российской Федерации, 81-летний Эммануил Виторган попал в больницу во время съемок в Киеве. Об этом 1 февраля сообщает издание «Вокруг ТВ»
Сообщается, что актер почувствовал недомогание на съемочной площадке. У него было сильное головокружение.
Виторгана отвезли в больницу. Выяснилось, что в желудке у него лопнул сосуд, из-за чего началось внутреннее кровотечение.
При этом госпитализировали Виторгана в платную палату. Счет составил 800 долларов в сутки, плюс платные обследования.
Жена Виторгана Ирина Млодик сообщила, что пандемия истощила их запасы и ей пришлось обратиться за финансовой помощью к сыну актера Максиму Виторгану.

«Мне уже было плевать, где лежит, главное, чтоб помогли», — сказала супруга актера.

Благодаря переводу денег от сына долг за лечение удалось погасить.
1 февраля, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина, Шоу-бизнес
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