Знаменитого Виторгана госпитализировали в Киеве 

Народный артист Российской Федерации, 81-летний Эммануил Виторган попал в больницу во время съемок в Киеве. Об этом 1 февраля сообщает издание «Вокруг ТВ»

Сообщается, что актер почувствовал недомогание на съемочной площадке. У него было сильное головокружение.

Виторгана отвезли в больницу. Выяснилось, что в желудке у него лопнул сосуд, из-за чего началось внутреннее кровотечение.

При этом госпитализировали Виторгана в платную палату. Счет составил 800 долларов в сутки, плюс платные обследования.

Жена Виторгана Ирина Млодик сообщила, что пандемия истощила их запасы и ей пришлось обратиться за финансовой помощью к сыну актера Максиму Виторгану.

«Мне уже было плевать, где лежит, главное, чтоб помогли», — сказала супруга актера.

Благодаря переводу денег от сына долг за лечение удалось погасить.