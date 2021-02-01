Экс-жена охранника Памелы Андерсон обвинила звезду, что она «украла» ее мужа

Женщина обвинила известную актрису в том, что она бесстыдно разрушила семью. А все так красиво начиналось … особенно по словам Памелы…

Ведь не было, наверное, звездного медиа, которое бы не написало — через год после развода Памела Андерсон в очередной раз вышла замуж. К тому же любовь ходила под саимм носом — она обручилась со своим охранником. Мол, все очень романтично.

Впрочем, бывшая жена Дэна Гейхерста отмечает — Андерсон разрушила семью. По ее словам, они были в браке 5 лет. Кроме того, имели двух детей. Сначала Гейхерст был рабочим на участке в селе Ледисмит и жаловался на то, что актриса какая-то «сумасшедшая». Впрочем, через год начал проводить дома все меньше и меньше времени. А потом заявил — ему надо разобраться в себе.

Мои пятилетние отношения, в которые были втянуты дети, закончились через роман Пэм и Дэна. Печально, что люди приветствуют их, когда это началось с обмана, — отметила женщина.

ІИ закрутилось. Парочка начала жить вместе (опять же, по словам экс-жены), тогда как дома Дэн только «закипал» и выплескивал недовольство. О свадьбе женщина узнала от прессы. Лишь один человек был в курсе нового брака мужчины — его мама. Но и ее он пригласил на праздник только за день до него.