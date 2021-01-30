Прототип Starship SN10 установлен на стартовый стол. Рядом стоит прототип SN9 ожидающий получения разрешения на полёт от Федерального управления авиации (FAA). Бак слева на фото известен как SN7.2 и используется для испытания новых технологий сварки.
Видимые на обоих прототипах чёрные прямоугольники это теплозащитные плитки. Аналогичный участок был и на SN8. SpaceX тут испытывают технологию крепления плиток и их динамику при вибрациях от работы двигателей. Можно отметить что у SN10 плиток стоит больше чем у SN9 и появилось несколько дополнительных «островков» из плиток. По плану, всё «брюхо» Starship будет покрыто плитками для торможения в атмосфере при возврате с орбиты. В отличии от Шаттлов, где каждая плитка была уникальна, здесь плитки предполагается сделать унифицированными, что удешевит их обслуживание.
В настоящий момент на SN10 ещё не установлены двигатели. Ожидается что их поставят после прохождения прототип испытаний на давление жидким азотом.
В настоящий момент внимание сфокусировано на SN9 полёт которого откладывается уже в течении нескольких дней из-за проблем с получением лицензии от FAA. Известно, что у Управления возникли некоторые претензии к полёту SN8 и сейчас оно требует от SpaceX более надёжных гарантий безопасности для жителей района.
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