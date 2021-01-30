Прототип Starship SN10 установлен на стартовый стол

Прототип Starship SN10 установлен на стартовый стол. Рядом стоит прототип SN9 ожидающий получения разрешения на полёт от Федерального управления авиации (FAA). Бак слева на фото известен как SN7.2 и используется для испытания новых технологий сварки.

Видимые на обоих прототипах чёрные прямоугольники это теплозащитные плитки. Аналогичный участок был и на SN8. SpaceX тут испытывают технологию крепления плиток и их динамику при вибрациях от работы двигателей. Можно отметить что у SN10 плиток стоит больше чем у SN9 и появилось несколько дополнительных «островков» из плиток. По плану, всё «брюхо» Starship будет покрыто плитками для торможения в атмосфере при возврате с орбиты. В отличии от Шаттлов, где каждая плитка была уникальна, здесь плитки предполагается сделать унифицированными, что удешевит их обслуживание.

В настоящий момент на SN10 ещё не установлены двигатели. Ожидается что их поставят после прохождения прототип испытаний на давление жидким азотом.

В настоящий момент внимание сфокусировано на SN9 полёт которого откладывается уже в течении нескольких дней из-за проблем с получением лицензии от FAA. Известно, что у Управления возникли некоторые претензии к полёту SN8 и сейчас оно требует от SpaceX более надёжных гарантий безопасности для жителей района.