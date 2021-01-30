ПЦУ завоевала храм на родине Кашпировского

Впервые за последние два года прихожане села Ставница Хмельницкой области вошли в украинский Свято-Дмитриевский храм, борьба за который продолжалась в судах

Процесс перехода храма в ПЦУ продолжался с начала февраля 2019 года, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу .

По словам митрополита Хмельницкого и Каменец-Подольского Антония Махота, это уже третья в этом году религиозная община под юрисдикцией Православной церкви Украины, которая через суд «завоевала право молиться в родном храме».

Борьба за храм продолжалась в судах в течение двух лет и все это время святыня была опечатана.

«Вход в храм был согласован между двумя сторонами. По договоренности с нынешним настоятелем прихода ПЦУ Петром Леськива и бывшим настоятелем УПЦ вход в храм состоялся мирно, без нарушений правопорядка», — добавляет митрополит Антоний Махота.

Первое богослужение в украинском храме состоится уже в это воскресенье, 31 января.