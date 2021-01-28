США вывезли из Ливии российский «Панцирь»

США в июле 2020 года вывезли из Ливии зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1» российского производства, сообщает сегодня, 28 января, The Times, ссылаясь на собственные источники.

Согласно британской газете, ЗРК был вывезен с поля боя и в настоящее время находится на авиабазе Рамштайн в Германии. Издание пишет, что «Панцирь-С1» «доставлен в целости и сохранности».

The Times утверждает, что соответствующая операция проведена на фоне опасений того, что ЗРК может попасть к контрабандистам оружия и использоваться для уничтожения гражданских самолетов.

Согласно газете, для доставки «Панцирь-С1», принадлежащего боевикам Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифом Хафтаром, использовался американский транспортный самолет C-17A Globemaster III.