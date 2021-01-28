Пэрис Хилтон мечтает о близнецах

Американская светская львица и актриса Пэрис Хилтон. которая ранее заморозила свои яйцеклетки, призналась, что по совету Ким Кардашьян проходит процедуру ЭКО в надежде «родить близнецов».

Пэрис и Ким близко дружили в течении многих лет, более того – Ким была личной помощницей Пэрис, прежде чем прославилась благодаря семейному ТВ-шоу. И теперь по совету своей давней подруги Хилтон решила сделать ЭКО, чтобы зачать близнецов – как она и всегда мечтала.

В подкасте для The Trend Reporter Пэрис призналась, что готова к созданию семьи, о которой мечтала долгое время.

«Я очень взволнована и готова сделать следующий шаг, и, наконец, просто жить настоящей жизнью», – комментирует Пэрис.

39-летняя Хилтон также назвала своего нынешнего бойфренда Картера Реума «парнем своей мечты» и сказала, что они уже задумались о браке.

«Я действительно верю, что иметь семью и иметь детей – это смысл жизни. Мне еще не приходилось испытывать это, потому что ранее я не чувствовала, что кто-то действительно заслужил мою любовь. Теперь я наконец нашла такого человека», – признается Пэрис.

Пэрис и Картер знакомы уже более 10 лет, но начали встречаться только в 2019 году. У Пэрис было много бойфрендов, один из них – Крис Зилка, с которым Хилтон разорвала помолвку в 2018 году.