Женщинам в армии США разрешили ходить с распущенными волосами и красить губы

Женщинам, служащим в армии США, разрешили делать прически и краситься. Об этих нововведениях сообщает New York Post.

Руководство армии объявило об ослаблении ограничений, связанных с женской внешностью. Пересмотр политики произошел из-за многочисленных жалоб: летом 2020 года в стране были распространены протесты против экстремизма и расового неравенства.

Согласно новым правилам, женщинам-солдатам разрешается красить волосы, заплетать обычные и афрокосы, ходить с распущенными волосами при короткой стрижке, а также собирать волосы в конский хвост. Кроме того, теперь они могут носить серьги, красить губы и делать маникюр.

При этом отмечается, что бритье остается обязательным для мужчин.

Сержант-майор Брайан Сандерс рассказал, что комиссия, принимающая новые правила, учитывала множество факторов, включая культурные аспекты, вопросы здоровья и безопасности. Он отметил, что тугие пучки, которые ранее требовались в армии, могут вызвать у женщин выпадение волос и другие проблемы. Кроме того, обладательницам густых волос с такой прической неудобно носить шлем.

По словам Сандерса, ослабления ограничений помогут служащим «чувствовать себя женщинами и в униформе, и без нее». «Наши женщины — это матери, супруги и сестры, и они хотят сохранить свою индивидуальность», — подчеркнул он.