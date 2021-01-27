Сколько всего дворцов есть у Путина

Расследование Навального о «дворце Путина» в Геленджике, который обошелся налогоплательщикам в астрономическую сумму в 100 миллиардов рублей, собрало более 60 миллионов просмотров только на Youtube. Но в действительности это не единственный дворец в которого отдыхает бесконечный президент России. В этом материале мы собрали еще несколько огромных объектов, которые посещает Путин и которые фактически ему принадлежат. Это как «дворцы», которые принадлежат ему официально, так и «тайные» резиденции.

Резиденция на мысе Идокопас (также известная как «Дворец Путина») — резиденция на берегу Чёрного моря возле села Прасковеевка в 20 км от города Геленджик, предположительно построенная для президента России Владимира Путина, финансируемая путем откатов и за счет государственных компаний «Транснефть» и «Роснефть».

Впервые о дворце стало широко известно в 2010 году, когда предприниматель Сергей Колесников в открытом письме о коррупции Дмитрию Медведеву подробно рассказал о строительстве и раскрыл схемы его финансирования. В январе 2021 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал подробное расследование «Дворец для Путина. История самой большой взятки», представив съемки территории с квадрокоптера и подробный план расположенного на ней трёхэтажного дома.



Проект курировался бизнесменом Николаем Шамаловым, предполагаемым сватом и близким другом Путина. Впоследствии резиденция была приобретена якобы за 350 млн долларов США миллиардером Александром Пономаренко. По данным ФБК, Пономаренко заплатил за неё 350 тыс. долларов США, то есть в тысячу раз меньше реальной стоимости. По мнению Колесникова и ФБК, продажа была фиктивной, а одна из фирм Шамалова вскоре стала управляющей компанией на объекте.

Общая стоимость комплекса оценочно — порядка 100 миллиардов рублей.

Ново-Огарёво — усадьба XIX века близ села Усово Одинцовского района Московской области, расположенная в 10 километрах от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) по Рублёво-Успенскому шоссе.

С 2000 года — государственная резиденция президента Российской Федерации. С 2008 года — резиденция Председателя правительства В. В. Путина. С 2012 года — резиденция Президента России. Доступ посторонних лиц на территорию закрыт, экскурсии не проводятся. Резиденция находится в лесу между Рублёво-Успенским шоссе и Москвой-рекой. Охраняется ФСО. Окружена забором высотой от трёх до шести метров из каменных блоков с видеокамерами по всему периметру. Точное расположение резиденции известно, однако Федеральная служба охраны России ограничивает для посетителей возможности геопозиционирования. Стоимость примерно около 12 миллиардов рублей.

Вилла в Марбельи

Британская газета Daily Mail утверждает, что Владимир Путин… купил виллу в Испании в 2012 году.

Так, по данным Daily Mail, российский президент приобрел поблизости от Марбельи виллу стоимостью 15 млн фунтов (741 млн рублей). Площадь главного дома виллы на 10 спальных комнат составляет 4 тыс. кв. м. На территории поместья есть собственный спа-центр, тренажерный зал, два бассейна, гараж на 10 машиномест с дополнительной парковкой и вертолетная площадка.

Вилла Модерн во Франции

В жилом квартале Чиберта французского города Англет, по соседству с Биаррицем – вилла «Сюзанна» или «Модерн». Была первоначально куплена для Путина через подставных лиц, но затем передана в пользование бывшей жене. Стоимость — 20 миллионов евро.

Дворец Путина в захваченном Крыму

Интернет-издание «Обозреватель» одним из первых сделало фото дворца Путина в Крыму. Находится он на территории бывшего спецкомплекса КГБ СССР, который позднее был выкуплен олигархом Игорем Коломойским. Однако в 2014 году после аннексии Крыма он был захвачен ФСБ РФ и перешел в его собственность. ПАО аналогии с дворцом в Геленджике, в дворце Путина в Крыму есть собственная церковь, ледовый стадион и спортивный комплекс с борцовским залом. А также любимая Путиным аквадискотека.

Подземный город для Путина в Сибири

Информации об этом объекте немного. По неподтвержденным данным, в горах Ямантау возведен настоящий подземный город. Во время строительства объект часто посещал президент Владимир Путин. Конечно, данных в открытой печати об этом нет, но зато доподлинно известно о его частых визитах на лыжную базу Абзаково, что всего в 30 км.

В июле 2007 года специально для обеспечения энергоснабжения этого секретного объекта была построена Юмагузинская ГЭС. Известно, что объект представляет собой систему шахт, диаметр которых доходит до 30 м, а общая длина составляет 500 км. Шахты разделены на «дома», в которых есть все необходимое для проживания.

Фото: uskaz.ru

Внутри города есть все системы жизнеобеспечения. О населении подземного города сказать что-то определенное сложно, известно, что канализационная система рассчитана на 60 тыс. человек.

Оценочная стоимость комплекса около 180 миллиардов рублей (!).

Дворец Путина в Сочи

Бочаров Ручей — дача (летняя резиденция) Президента Российской Федерации. Расположена в одноимённой лесопарковой долине в микрорайоне Новый Сочи Центрального района города Сочи Краснодарского края. Согласно информации издания «Проект», в резиденции построили копию президентского кабинета из другой резиденции, «Ново-Огарево». Там есть причал для яхт, большой бассейн, личная церковь и две вертолетных площадки. Оценочная стоимость комплекса — около 20 миллиардов рублей.

Государственная резиденция «Русь»

Государственная резиденция «Русь» — государственная резиденция Президента РФ, расположенная рядом с поселком Козлово в Конаковском районе Тверской области, на территории национального парка «Завидово».

В состав резиденции «Русь» входят Государственный комплекс «Завидово» Федеральной службы охраны. Включает в себя этот комплекс и саму резиденцию, и национальный парк, в котором та расположена, — все 125 тысяч гектаров. Главное здание (в два этажа, с камином и дубовой мебелью) находится на окраине тверской деревеньки Козлово. Рядом — гостевой домик, полигон для охоты, два озера для рыбалки.

Была построена для Леонида Брежнева, который любил приезжать на охоту в «Завидово».

Дворец Путина на Балтийском море

Резиденция не закреплена конкретно за Путин — остановиться тут может не только Путин, который ее почему-то не полюбил, а потому передал для проведения различных государственных мероприятий высшего уровня. Однако первоначально предполагалось, что находиться там будет только президент РФ. Кроме Путина в «Янтаре» останавливался и Дмитрий Медведев, будучи президентом.