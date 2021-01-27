Пэрис Хилтон призналась, что начала процедуру искусственного оплодотворения

О желании стать матерью 39-летняя Пэрис Хилтон заявляла еще прошлой осенью. Но теперь от слов она перешла к делу и, как призналась в подкасте The Trend Reporter, уже начала процедуру экстракорпорального оплодотворения.

Хилтон призналась, что решила зачать ребенка таким образом, так как только так она может быть уверена, что у нее родятся близнецы: мальчик и девочка.

Мы делаем ЭКО, потому что так я могу выбрать близнецов, если захочу,

— поделилась она.

Картер Реум и Пэрис Хилтон

Она добавила, что уже завершила процедуру по извлечению зрелых яйцеклеток, и для нее это было непросто.

Это было тяжело, но я знала, что оно того стоит. Я делала это пару раз,

— сказала она.

Пэрис отметила, что 39-летний бойфренд, бизнесмен Картер Реум, ее очень поддерживает — она назвала его «парнем своей мечты» и заявила, что он на 100% именно тот, кто ей нужен.

Я действительно очень взволнована тем, чтобы перейти к следующему шагу в моей жизни и, наконец, просто жить настоящей жизнью. Потому что я действительно верю, что семья и дети — это смысл жизни. И мне еще не довелось испытать это, потому что я не чувствовала, что кто-то заслуживает от меня такой любви, но теперь я нашла такого человека,

— заявила звезда.

Хилтон и Реум, которые знакомы уже более 10 лет, начали встречаться в 2019 году, после того как их семьи вместе отметили День благодарения.