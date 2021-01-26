Вместе с Homo sapiens жили еще восемь видов людей, они все погибли — ученые

Кто жил рядом с Homo sapiens?

Homo denisovensis

Денисовский человек, или денисовец — вымерший подвид людей. Известен по фрагментарному материалу из Денисовой пещеры в Солонешенском районе Алтайского края РФ, а также нижней челюсти, найденной в 1980 году в Китае, на Тибетском плато.

40 тыс. лет тому назад денисовцы населяли ареал, пересекающийся по времени и месту с территориями в Азии, где жили неандертальцы и современные люди.

Проанализировав маркеры метилирования ДНК у денисовской девочки, жившей 50 тыс. лет назад, ученые реконструировали особенности строения ее скелета. У нее выделили 56 уникальных черт, не характерных для других представителей рода Homo.

Реконструкция в целом правильно предсказывает то, как устроена реальная челюсть тибетского денисовца. Лицо денисовцев было шире, чем у Homo sapiens и неандертальцев, а челюсти были несколько длиннее.

В митохондриальных геномах денисовцев и неандертальцев из Денисовой пещеры обнаружен вклад еще одной неизвестной популяции, которая имеет общего предка с анатомически современными людьми и неандертальцами, жившего около миллиона лет назад, что указывает на то, что он происходит от миграции гоминид из Африки, отличной от миграции предков неандертальцев и современных людей и, что ее можно считать четвертым подвидом Homo sapiens. По мтДНК денисовцы противостоят как неандертальцам, так и сапиенсам.

Копия зуба денисовца

Позднее, когда были обработаны последовательности, относящиеся к ядерному геному, оказалось, что денисовцы являются сестринской группой неандертальцев и их эволюционное расхождение произошло около 640 тыс. лет назад.

На основе анализа ДНК исследователи полагают, что остатки кости датируются периодом 75–82 тыс. лет назад. Возраст находок, найденных в пещере в слое № 11, был определен при помощи радиоуглеродного анализа сначала в 40 тыс. лет, затем откалиброван до 48–50 тыс. лет.

Согласно ДНК-исследованию 2013 года, денисовцы наряду с неандертальцами передали часть генома современным людям; также установлено, что неандертальцы скрещивались с кроманьонцами и денисовцами, кроманьонцы — с денисовцами, кроме того, денисовцы скрещивались с каким-то четвертым, ранее неизвестным видом людей.

Позднейшие исследования обнаружили две различные группы денисовцев: северную и южную. ДНК северной группы присутствует в геномах современных китайцев, японцев и вьетнамцев, ДНК южной группы заметна в геномах полинезийцев.

По альтернативной гипотезе, никаких гибридизаций между денисовцами, неандертальцами и людьми современного типа не происходило, так как этому препятствовали различия в их Y-хромосомах. Появление у них последовательностей генов друг друга могло произойти не в результате их гибридизации, а от полиморфизма генов их общего предка, с которым линии денисовцев, неандертальцев и людей современного типа разделились около 700 тыс. лет назад.

Homo erectus

Человек прямоходящий — ископаемый вид людей, который рассматривают как непосредственного предка современных людей. Произошёл в ходе эволюции от Homo habilis, через Homo ergaster. Видовая принадлежность оспаривается разными исследователями.

Исследование генома X-хромосомы в 2008 году привело к выводу, что азиатский вид Homo erectus вполне мог скрещиваться с Homo sapiens и быть предком современных людей по смешанным линиям (не прямой мужской и не прямой женской).

Предполагается, что эректусы появились в Восточной Африке 2 млн лет назад и 1,5–1 млн лет назад через территорию Ближнего Востока широко распространились по Евразии вплоть до Китая (юаньмоуский человек) и Европы, где возник гейдельбергский человек.

Эректусы были сравнительно широко распространены по Старому Свету и распадались на ряд локальных подвидов. Ранее их считали лишь подвидом Homo ergaster, но эректус имеет значительные отличия от последнего. К африканским эректусам относят также атлантропа и родезийского человека. Гейдельбергского человека часто рассматривают как более поздний и более прогрессивный вид, близкородственный эректусам.

Существовали и «догейдельбергские» эректусы (Homo antecessor). В Восточной Азии обитали два подвида: более примитивные яванские питекантропы из Индонезии и более прогрессивные синантропы из Китая (из Китая также известен ланьтяньский человек, более архаичный, чем синантроп). Область распространения обычно не выходила за пределы субтропического пояса.

Реконструкция внешнего вида

До недавнего времени считалось, что эректусы почти исчезли около 400 тыс. лет назад, уступив место неандертальцам, денисовцам и человеку разумному. Однако последние находки свидетельствуют, что они на окраинах ареала могли дожить до прихода современных людей. Ученые считают, что последние питекантропы на о. Ява (явантропы) вымерли 107 тыс. лет назад.

Человек флоресский иногда рассматривается как видоизменившийся на Флоресе в условиях островной карликовости вариант эректуса (вымер, по разным оценкам, от 90 до 12 тыс. лет назад).

Homo georgicus

Дманисский гоминид — вымершая форма гоминидов, чьи останки обнаружены на территории Грузии. Ранее был известен как Homo georgicus.

Изучение протеома из моляра D4163 вида Homo erectus из Дманиси и из зубной эмали моляра ATD6-92 вида Homo antecessor из Атапуэрки (Испания) показало, что близкой родственной линией для последующих гоминин среднего и позднего плейстоцена, включая современных людей, неандертальцев и денисовцев, является H. antecessor, а не дманисский гоминид.

Дманисским гоминидам ранее придавался видовой статус (Homo georgicus — «Человек грузинский»), однако позднее стало преобладать мнение о том, что они являлись локальной разновидностью человека прямоходящего (Homo erectus georgicus), переходной формой между H. habilis и H. ergaster, или переходной формой между H. habilis и H. erectus, как считает Давид Лордкипанидзе с соавторами. Каменные орудия дманисского человека довольно примитивные, лишь немного совершеннее олдувайских орудий человека умелого.

Вопреки высказанным ранее догадкам, на костях не обнаружилось никаких признаков того, что их обладатели были жертвами крупных хищников. В частности сохранились целиком некоторые мелкие кости, которые почти никогда не сохраняются в таком виде после трапезы хищного зверя.

В Дманиси найдены не только человеческие кости, но и довольно много ископаемых костей вымерших крупных и мелких зверей (гигантских страусов Pachystruthio dmanisensis, примитивных оленей, носорогов, крупных хищников) того же периода. На некоторых костях сохранились царапины, оставленные каменными орудиями.

Одна кость, принадлежавшая большому травоядному животному, была разгрызена крупным хищником уже после того, как люди соскребли с нее мясо. Эта находка не может служить строгим доказательством того, что люди из Дманиси уже умели охотиться на крупных животных, но она, возможно, показывает, что они получали доступ к тушам раньше своих конкурентов — медведей, гиен, леопардов и саблезубых тигров.

Homo ergaster

Homo ergaster — ископаемый вид людей, появившийся в Африке 1,8 млн лет назад в результате эволюции Homo habilis или Homo rudolfensis. Рассматривается как промежуточное звено между австралопитеками и Homo erectus, иногда описывается как африканский подвид питекантропов , однако всё большее число исследователей склонны отличать их от неафриканских представителей человеческого рода, живших в промежутке 1,8–1,5 млн лет назад — время существования Homo ergaster.

Отличительной особенностью взрослых останков был необычайно высокий рост — 180 см — гораздо больший, чем у позднее живших гейдельбергских людей и неандертальцев.

За пределами Африки присутствие Homo ergaster предполагается в Италии (Апулия). На апулийской стоянке обнаружены только кремневые орудия возрастом 1,7 млн лет назад. Как переходная форма между Homo ergaster и Homo erectus иногда рассматривается и дманисийский гоминид.

По сравнению с человеком умелым объем мозга человека работающего заметно увеличился и составлял в среднем 900 см³, а кроме того, увеличились и его отделы, отвечающие за абстрактное мышление, в частности увеличился размер лобных долей.

Одновременно с увеличением лобных долей происходило и увеличение так называемой зоны Брока, ответственной за речь. Она, судя по эндокранам (слепкам с внутренней поверхности черепа) у человека работающего была уже более развитой по сравнению с человеком умелым. И, возможно, человек работающий обладал уже зачатками речи.

При переходе от H. habilis к H. rudolfensis произошло два важных изменения:

Резко увеличились размеры тела. Это связывают непосредственно со вторым изменением. Возросла доля животной пищи в рационе. Традиционно это объясняли тем, что H. ergaster научился более эффективно охотиться на крупную и среднюю дичь. В последнее время, однако, приводятся аргументы в пользу того, что H. ergaster был всё-таки падальщиком и просто научился более эффективно конкурировать с другими падальщиками.

Сколько же на самом деле существовало ранних человеческих видов?

Когда ученые начинают выяснять, сколько видов людей существовало на нашей планете, это вызывает споры и разногласия, особенно, потому что исследователи продолжают обнаруживать новые костные окаменелости, которые идентифицируются как останки древних людей, принадлежащие к ранее неизвестным видам. Их число растет, и установить точные количественные данные видов в популяции практически невозможно.

Есть несколько неоспоримых доказательств существования Homo erectus, но, как выяснилось, на самом деле этот вид состоит из нескольких, включая Homo georgicus и Homo ergaster. По мнению исследователей все дело в определении вида и степени, в которой принимаются вариации внутри вида.

Что такое вид?

Вид — основная структурная единица биологической систематики живых организмов. Систематическая единица, группа организмов с общими морфофизиологическими, биохимическими и поведенческими признаками, способная к взаимному скрещиванию, которое дает в ряду поколений плодовитое потомство, закономерно распространенная в пределах определённого ареала и сходно изменяющаяся под влиянием факторов внешней среды.

Например, чтобы произвести мула, необходимо спаривание лошади и осла, однако сами мулы не могут успешно размножаться друг с другом. Поэтому несмотря на то, что лошади и ослы биологически похожи, они не являются одним и тем же видом.

Однако последние десятилетия породили споры на эту тему: жизнь может распространяться и бесполым путем, как это делают микробы, образуя новые виды.

Один из вариантов, образовавшихся в связи с такими обстоятельствами, — определение организмов одного вида со схожими анатомическими особенностями. Но и у него есть свои недостатки: между полами и даже особями одного и того же вида в разных частях света существуют значительные морфологические различия, что и делает этот вариант весьма субъективным.

Чтобы определить разницу между видами, некоторые биологи предпочитают использовать ДНК, а учитывая нынешнее развитие технологий, они могут это делать с еще большей точностью. Но, к сожалению, у них нет ДНК каждого древнего человека, к примеру, геном Homo erectus, никогда не был секвенирован.

Современный человек это отдельный вид или нет?

Приняв все это во внимание, некоторые эксперты утверждают, что понятие вида на самом деле не существует. Другие же говорят, что однозначное определение вида почти невозможно достичь, однако оно все же стоит усилий, чтобы мы могли говорить об эволюции осмысленным образом.

Если согласиться с утверждением о том, что люди — это все, что появилось после того, как они отделились от древних шимпанзе примерно 6–7 млн лет назад, то получится довольно разнообразная группа.

Смитсоновский национальный музей естественной истории перечислил по меньшей мере 20 человеческих видов, признанных большинством ученых. В него входят Homo sapiens, неандертальцы, индонезийский народ размером с хоббита, Homo erectus и Homo naledi.