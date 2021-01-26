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В США вернулись к идее поместить известную афроамериканку на купюру в $20 (фото)

Новая администрация Белого дома рассмотрит предложение о замене портрета президента Эндрю Джексона на 20-долларовой банкноте на портрет активистки африканского происхождения Гарриет Табмен. Сейчас эту инициативу рассматривает Минфин США, передает CNBC.

Разместить на купюре изображение жившей в позапрошлом веке чернокожей женщины, которая боролась против рабства, впервые захотели во время президентства Барака Обамы. Однако сменивший первого темнокожего лидера страны Дональд Трамп идею «завернул».

Джозеф Байден вспомнил о предложении и сейчас власти «изучают способы ускорить процесс» одобрения нового дизайна, рассказала пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

«Американские деньги должны отражать историю и разнообразие нашей страны, и портрет Гарриет Табмен на новой банкноте в $20, безусловно, этому поможет», — подчеркнула Псаки.

26 января, 2021 | Category: Новости, США
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