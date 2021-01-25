В США перепроектировали суперскоростной вертолет SB>1

Консорциум американских компаний Sikorsky и Boeing внес существенные изменения в конструкцию перспективного многоцелевого вертолета SB>1 Defiant. Как пишет Breaking Defense, обновленная версия вертолета, которую разработчики предложат на тендер Армии США FLRAA, получила название Defiant-X. По заявлению компаний, литера «X» в названии означает высокую техническую готовность летательного аппарата.

Разработка SB>1 ведется с 2015 года. В перспективном вертолете использованы наработки, полученные во время разработки и испытаний демонстраторов скоростных вертолетов X-2 и S-97 Raider. Масса скоростного вертолета составляет 13,6 тонны. Он может развивать скорость до 250 узлов и перевозить 12 человек десанта. Машина построена по соосной схеме с хвостовым толкающим винтом.

Перепроектированный вертолет Defiant-X получил новое шасси. Если прежде SB>1 имел трехстоечное шасси с размещением двух стоек в передней части и рулевой стойки в хвостовой, то теперь вертолет получил две стойки в хвостовой части и рулевую — в носовой. По утверждению разработчиков, такое конструкторское решение немного утяжелило машину, но обеспечит ей лучшую устойчивость на грунтовых аэродромах.





В Defiant-X изменениям также подверглась выхлопная система, через которую отводятся отработанные газы из турбовальных двигателей. Визуально машина лишилась выходных сопел выхлопного устройства, которые прежде располагались под несущими винтами в хвостовой части. Какие именно изменения были внесены в выхлопную систему, не уточняется, но разработчики утверждают, что новая система позволит сделать Defiant-X менее заметным для тепловизионных устройств.

Defiant-X получил заостренную носовую часть, а также обтекатель в хвостовой части, который занял место прежних сопел выхлопной системы. По утверждению разработчиков, такие доработки позволят значительно улучшить управляемость и стабильность вертолета. Наконец, на вертолет будет устанавливаться электро-дистанционная система управления с возможностью переключения машины в беспилотный режим.

В октябре прошлого года разработчики впервые испытали SB>1 полетом при двигателе, работающем на двух третьих мощности. Во время испытаний вертолет пролетел по прямой на скорости 211 узлов (390,7 километра в час). Позднее специалисты провели еще одни летные испытания машины, во время которых она в снижении развила скорость 232 узлов.