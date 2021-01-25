В Париже мигранты захватили детсад

В Париже мигранты самовольно разместились в пустом здании, где раньше находился детский сад, передают BFMTV и Figaro. Около 300 человек требуют предоставить им укрытие от холода и защиту от коронавируса.

По данным СМИ, в числе протестующих — мигранты, в ноябре разбивавшие палатки на площади Республики в Париже, откуда их выгнала полиция.

По информации благотворительной организации, занятый мигрантами детский сад входит в число 489 зданий в Париже, предложенных властями для размещения бездомных. В мэрии французской столицы пообещали в ближайшее время перевести мигрантов на ночлег в школьные спортивные залы, поскольку занятое ими помещение заброшено, не отапливается и является небезопасным.