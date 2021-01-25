Россию выдворили из экспертной группы по лунной программе

Представителей РФ исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам», — уточнил собеседник.

В 2017 году «Роскосмос» и НАСА заключили соглашение о совместном строительстве этой станции.

Ранее в январе СМИ сообщили, что Совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты под пилотируемую экспедицию на Луну. В документе сказано, что руководству РАН и «Роскосмоса» рекомендовано обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о переносе срока создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний срок.