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Эмили Ратажковски ответила на слухи, что она увеличила губы во время беременности

29-летняя модель Эмили Ратажковски может похвастаться пухлыми губами, но в последнее время они у модели стали еще больше. Это породило слухи, что Ратажковски, которая сейчас ждет ребенка, увеличила их при помощи инъекций.

Однако звезда эти слухи опровергла, заявив в своем инстаграме, что никогда не увеличивала губы. Но в то же время Эмили отметила, что не осуждает людей, которые это делали.

Эмили Ратажковски 

Беременным даже нельзя делать инъекции. Объем крови у женщин увеличивается на 50%, поэтому во время беременности у них могут немного припухнуть лицо и губы,

— объяснила она.

Эмили добавила, что, хотя тело женщины сильно меняется в течение нескольких месяцев, она благодарна ему за то, что оно теперь может делать, и за его красоту.

Эмили Ратажковски  

Сейчас звезда находится примерно на 33-й неделе беременности. О своем интересном положении она рассказала в октябре. Ребенка модель ждет от своего супруга Себастьяна Бир-Маккларда. Пол малыша пара не раскрывает. По словам звезды, беременность для нее протекает очень быстро и, судя по активному образу жизни, легко.

Эмили Ратажковски 

ИСТОЧНИК People
25 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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