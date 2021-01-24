Ученые подтвердили, что коронавирусом можно заразиться через еду

Американские гастроэнтерологи опровергли, что коронавирусную инфекцию нельзя подхватить, съев пищу. Ранее в научном мире предполагали, что возбудитель COVID-19 не выживает в желудке, поскольку среда там кислотная.

В Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе убедились в том, что эта гипотеза ошибочна. В случае такой хронической болезни, как рефлюкс, риск заразиться коронавирусом повышается, заявили они.

Это происходит потому, что соляная кислота из верхних отделов желудка таких больных попадает обратно в пищевод и повреждает его слизистую. В результате поверхность внутренних стенок пищевода начинает напоминать клетки кишечника, а последние обладают рецепторами, позволяющими связываться с вызывающим ковид вирусом, рассказывает журнал Gastroenterology.