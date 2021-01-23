Ученые рассказали, как распознать рак по ладоням

Оказывается, что в некоторых случаях можно определить онкологическое заболевание по ладоням. Об этом сообщают ученые, которых цитирует Express.

Так, насторожить должны зудящие бугорки на поверхности кожи рук. При этом они возникают на любом из этапов развития рака. Бугорки и неровности на ладонях в 90% всех случаев указывают на злокачественные образования в организме, полагают эксперты. Они указывают, что обрамленные черным рубцы говорят о папиллярно-пигментной кожной дистрофии. По данным ученых, в 35% всех подобных случаев диагностируется рак желудка, а в 11% случаев — рак легких. Подобные бугорки могут свидетельствовать и о развитии злокачественных образованиях в головном мозге либо мочевых путях.

Ученые подчеркивают, что изменения кожного покрова на ладонях до конца не изучено, но даже при малейших изменениях они советуют обращаться к врачам за консультацией.