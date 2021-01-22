Вирусологи уверены, что COVID-19 мутирует из-за российской вакцины

Ученые, опрошенные международным агентством Reuters, считают, что преждевременное применение Москвой вакцины от коронавируса «Спутник-V» до полноценных испытаний может привести к мутации вируса.

Вирусологи опасаются, что такое применение российской вакцины может усилить «эволюционное давление» на патоген, что приведет к ухудшению ситуации.

«Неполная защита может обеспечить давление отбора, заставляющее вирус уклоняться от антитела, создавая штаммы, которые после уклоняются от всех вакцинных реакций”, – сказал Reuters профессор вирусологии Университета Рединга из Британии Иэн Джонс. “Плохая вакцина хуже, чем когда ее нет».

Аналогичное мнение и у профессора педиатрии и эксперт по вакцинам из медицинской школы Университета Вандербильта в США Кэтрин Эдвардс.



«Хочется удостовериться, что вакцина эффективна. Мы не знаем этого [о вакцине Спутник V]», — сказала она, добавив, что воздействие российской вакцины на вирус, включая борьбу с ним, блокирование или принуждение к адаптации, «всегда вызывает беспокойство».

РФ первой в мире заявила о регистрации вакцины от коронавируса в августе. Однако тогда ученые со всего мира осудили сертификацию вакцины, разработанной центром Гамалеи, поскольку она является неуместной и преждевременной. Вакцина не прошла испытания, которые убедительно показывают, что она безопасна и эффективна для больших групп людей. Регистрация вакцины вызвала удивление и протесты даже на самой РФ.

Более того, трое медиков, которые первыми из 42 коллег в Алтайском крае получили вакцину «Спутник V», заболели коронавирусом.

Путин бахвалился, что российская вакцина против коронавируса якобы «безопасная и быстродействующая». Специалисты в эффективности и безопасности препарата сомневаются: третий этап клинических испытаний вакцины не завершен – его решили совместить с массовым тестированием на РФ, пишет ZN.ua.