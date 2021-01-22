В Японии планируют отменить Олимпиаду

Власти Японии пришли к выводу о необходимости отмены Олимпийских игр в Токио, отложенных на лето 2021 года из-за пандемии.

Как сообщает The Times со ссылкой на источник, сейчас в Токио ищут возможность объявить об отмене Олимпиады «без потери лица». После отмены Япония сосредоточится на том, чтобы провести летние Игры в Токио в 2032 году — это ближайшая Олимпиада, организатора которой еще не определили.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отказался отменять Олимпийские игры в Токио, которые должны пройти с 23 июля по 8 августа этого года.