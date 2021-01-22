В США пообещали России продолжение санкций

Кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен заявила о строгой приверженности санкциям против России по Украине и Крыму.

«Я привержена строгому выполнению санкций за российские действия <…> в Восточной Украине и в Крыму, а также по другим угрозам национальной безопасности США», — приводит в четверг письменные ответы Йеллен на вопросы финансового комитета Сената Конгресса корреспондент агентства Блумберг Салеха Мохсин в «Твиттере».

Йеллен заявила 19 января на слушаниях в Сенате по утверждению своей кандидатуры, что намерена осуществить обстоятельный анализ деятельности финансового ведомства в сфере введения санкций против других стран. «Я попрошу своего заместителя Уолли Адейемо провести всесторонний обзор американской санкционной политики с тем, чтобы они (введенные рестрикции — прим. ТАСС) использовались в стратегических целях и соответствующим образом», — отметила тогда она.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.