«  
  »

Семья молится — состояние Алисы Фрейндлих крайне тяжелое

В конце декабря 86-летняя актриса Алиса Фрейндлих была госпитализирована в больницу с коронавирусом. Однако состояние звезды  “Служебного романа» не улучшается. По словам врачей, ее состояние остаётся стабильно тяжелым.

«Сейчас ее состояние остается стабильно тяжелым, какой-либо явной динамики — положительной или отрицательной — специалисты не наблюдают. Хотя для Алисы Бруновны, разумеется, делается все возможное — в том числе регулярно проводятся консультации с лучшими медиками со всей страны»,

— заявил источник, близкий к системе здравоохранения Петербурга.

Врачи объяснили, почему состояние Алисы Фрейндлих не улучшается. Во-первых, на легкие повлиял никотин. Напомним, актриса курит много лет. Во-вторых, лишний вес мешает бороться Френдлих с болезнью.«Сердце болит, разрывается. Но я знаю, что все будет хорошо. Точно будет. Соне нужна здоровая мама, бабушка и прабабушки. Мы скоро будем вместе, будем опять обниматься и целоваться до умопомрачения. Смеяться и играть. Все будет хорошо»,

— рассказывает общественности внучка Фрейндлих.

22 января, 2021 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  