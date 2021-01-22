Внешность 11-летней дочери Веры Брежневой восхитила ее подписчиков Беременная Эмили Ратажковски отдыхает на яхте и делится снимками в бикини » Семья молится — состояние Алисы Фрейндлих крайне тяжелое «Сейчас ее состояние остается стабильно тяжелым, какой-либо явной динамики — положительной или отрицательной — специалисты не наблюдают. Хотя для Алисы Бруновны, разумеется, делается все возможное — в том числе регулярно проводятся консультации с лучшими медиками со всей страны», — заявил источник, близкий к системе здравоохранения Петербурга. Врачи объяснили, почему состояние Алисы Фрейндлих не улучшается. Во-первых, на легкие повлиял никотин. Напомним, актриса курит много лет. Во-вторых, лишний вес мешает бороться Френдлих с болезнью.«Сердце болит, разрывается. Но я знаю, что все будет хорошо. Точно будет. Соне нужна здоровая мама, бабушка и прабабушки. Мы скоро будем вместе, будем опять обниматься и целоваться до умопомрачения. Смеяться и играть. Все будет хорошо», — рассказывает общественности внучка Фрейндлих.