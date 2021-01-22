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Кружевное нижнее белье стало трендом из-за эротических сцен популярного сериала

Герои популярного романтического сериала «Бриджертоны», премьера которого состоялась на платформе Netflix в декабре 2020 года, задали тренд на кружевное нижнее белье. Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, спрос на подобные товары спровоцировали эротические сцены картины: зрительницы принялись массово скупать белье в стиле XIX века. В частности, резкое увеличение интереса покупательниц, стремящихся подражать персонажу Дафне Бриджертон, зафиксировала марка Boux Avenue.

Самыми популярными моделями в ассортименте бренда стали бюстье с декоративной вышивкой стоимостью 48 фунтов стерлингов, белое боди из кружева за 55 фунтов стерлингов  и черный комплект из прозрачной ткани с оборками за 38 фунтов стерлингов.

Костюмная драма «Бриджертоны» повествует о жизни высшего общества Лондона в эпоху Регентства. Как отмечает The Sun, некоторые сексуальные сцены сериала вызвали ажиотаж в сети и были выгружены на порносайты. В настоящий момент руководство Netflix ведет борьбу с нелегальной публикацией этих материалов.

22 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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