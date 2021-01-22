«  
  »

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер ждут первенца

Кажется, слухи о скором пополнении в семье 32-летней Алисии Викандер и 43-летнего Майкла Фассбендера все же оказались правдой. Первые подозрения у поклонников появились еще летом, во время отдыха пары с друзьями на Ибице: тогда на снимках папарацци интернет-пользователи заметили, что актриса немного поправилась, и предположили, что она может быть беременна.

Еще больше в своих подозрениях фанаты утвердились осенью, когда супруги в очередной раз попали в объективы репортеров во время прогулки по Стокгольму. Даже свободный свитшот тогда не смог скрыть заметно округлившийся живот Алисии.

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер 

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер

Сами Викандер и Фассбендер никаких подтверждающих или опровергающих комментариев по этому поводу не давали. А буквально несколько часов назад на просторах Twitter появился снимок Алисии, который практически не оставляет сомнений, что в скором времени она действительно впервые станет мамой.

На распространившемся в сети фото из домашнего архива беременная Алисия Викандер сидит на стуле в облегающем трикотажном платье, без рук удерживая на своем округлившемся животе кружку. Снимок, судя по всему, был слит в сеть хакерами. При этом итальянская пресса утверждает, что фото беременной Алисии было сделано в декабре или январе, когда актриса находилась на последних сроках беременности. Так что не исключено, что пара уже стала родителями, однако пока не афиширует этот факт.

Алисия Викандер 

Напомним, что Алисия Викандер и Майкл Фассбендер познакомились на съемках картины «Свет в океане», где они сыграли супружескую пару, и вскоре начали встречаться: первые слухи об их романе появились в конце 2014 года. Потом влюбленные расстались на несколько месяцев, однако в 2016 году дали своим отношениям второй шанс. В 2017 году Алисия и Майкл сыграли тайную свадьбу, которая прошла на Ибице. Место проведения торжества тщательно охранялось, а приглашены на него были только самые близкие друзья пары.

22 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  