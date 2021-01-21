В РФ введут жесткое регулирование цен на зерно, крупы и макароны

Правительство РФ может установить предельный уровень цен на зерно и макароны. Об этом накануне заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участника встречи.

По данным «Совэкона», за первую рабочую неделю этого года средние цены на пшеницу увеличились на 3,5%, до 15,52 тыс. рублей за тонну. Также власти оказались озабочены подорожанием макарон. По данным, которые прозвучали на совещании, с 11 по 17 января цены на продукцию выросли на 8%.

9 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин в жесткой форме обратил внимание на резкий рост цен на некоторые виды продовольствия. На его взгляд, рост цен на базовые продукты в России нельзя объяснить влиянием пандемии коронавируса. Более того, полагает глава государства, рост цен на продукты может быть связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые.