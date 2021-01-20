Мэтт Дэймон может появиться в фильме «Тор 4: Любовь и гром»

Американский актер Мэтт Дэймон снимется в четвертой части франшизы «Тор».

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. По его словам, Дэймон недавно прилетел в Австралию, где и пройдут съемки фильма «Тор: Любовь и гром».

В какой роли актер появится в картине, пока неизвестно. В «Торе 3» Дэймон исполнил камео — он сыграл актера, который изображал Локи в театральной постановке.

«Тот факт, что голливудская суперзвезда Мэтт Дэймон примкнул к нашим артистам на съемках такого крупного фильма в Новом Южном Уэльсе, — большая победа, которая поможет создать тысячи рабочих мест для жителей Австралии», — отметил Моррисон.

Напомним, режиссером картины выступит Тайка Вайтити, снявший одну из самых ярких картин киновселенной Marvel «Тор: Рагнарек». Главную роль в четвертой части сыграет все тот же Крис Хемсворт. Помимо Дэймона, в новом «Торе» также появятся Натали Портман, Кристиан Бэйл, Тесса Томпсон, Крис Пратт и Джейми Александер. Выход фильма намечен на 6 мая 2022 года.