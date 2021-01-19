Памела Андерсон заявила, что веганы – лучшие любовники В «Газпроме» считают, что Северный Поток-2 можно «похоронить» » В России установят памятники Берии В павильоне атомной энергии на ВДНХ появятся две фигуры наркома внутренних дел СССР и одного из главных организаторов сталинских репрессий Лаврентия Берии. О планах корпорации «Росатом» сообщает «Медуза» со ссылкой на «Открытые медиа» и данные сайта госзакупок. В «Росатоме» официально подтвердили данную информацию. Фигуры Берии станут частью экспозиции, посвященной созданию советской атомной бомбы. Скульптуры будут представлять собой реалистичный манекен с «вандалостойким» стеклопластиковым туловищем и силиконовой головой. Отметим, что Лаврентий Берия возглавлял проект по созданию атомной бомбы в СССР во второй половине 1940-х годов и в то время не был наркомом внутренних дел СССР. Его казнили в 1953 году после смерти Сталина.