«  
  »

В России установят памятники Берии

В павильоне атомной энергии на ВДНХ появятся две фигуры наркома внутренних дел СССР и одного из главных организаторов сталинских репрессий Лаврентия Берии. О планах корпорации «Росатом» сообщает «Медуза» со ссылкой на «Открытые медиа» и данные сайта госзакупок. В «Росатоме» официально подтвердили данную информацию.

Фигуры Берии станут частью экспозиции, посвященной созданию советской атомной бомбы. Скульптуры будут представлять собой реалистичный манекен с «вандалостойким» стеклопластиковым туловищем и силиконовой головой.

Отметим, что Лаврентий Берия возглавлял проект по созданию атомной бомбы в СССР во второй половине 1940-х годов и в то время не был наркомом внутренних дел СССР. Его казнили в 1953 году после смерти Сталина.

19 января, 2021 | Category: Новости, Россия
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  