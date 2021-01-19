В «Лиге Смеха» Зеленского в России зарегистрировались «команды ДНР» и крымские оккупанты

В российской версии украинского проекта «Лига смеха», которая запускается на телеканале СТС, хотят принять участие команды, которые позиционируют себя как представители террористической организации «ДНР».

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Международного союза КВН в Порядке выступлений команд на кастинг-фестивале «Лига смеха».

В списке команд-участниц кастинга, который состоится 25-27 января в московском Доме КВН — коллективы «Дуэт имени имеется» (под номером 52) и «Все Пуteam» (номер 168) указаны как дончане с «Донецкой народной республики».

Кроме того, на кастинг нового проекта СТС зарегистрировались: