В «Лиге Смеха» Зеленского в России зарегистрировались «команды ДНР» и крымские оккупанты

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Международного союза КВН в Порядке выступлений команд на кастинг-фестивале «Лига смеха».
В списке команд-участниц кастинга, который состоится 25-27 января в московском Доме КВН — коллективы «Дуэт имени имеется» (под номером 52) и «Все Пуteam» (номер 168) указаны как дончане с «Донецкой народной республики».
Кроме того, на кастинг нового проекта СТС зарегистрировались:
- пять команд из материковой части Украины: муа, Сборная медиков (Одесса), Сборная Одессы, Падик 19 (Запорожье), Подруги твоего парня (Харьков)
- и две — из оккупированного Россией Крыма: BANG (Керчь) и Ельвад Вагнер (Симферополь). Список команд-участниц кастинга, сообщается на сайте организаторов, будет дополняться.
Leave a Reply