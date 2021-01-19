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В «Лиге Смеха» Зеленского в России зарегистрировались «команды ДНР» и крымские оккупанты

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Международного союза КВН в Порядке выступлений команд на кастинг-фестивале «Лига смеха».

В списке команд-участниц кастинга, который состоится 25-27 января в московском Доме КВН — коллективы «Дуэт имени имеется» (под номером 52) и «Все Пуteam» (номер 168) указаны как дончане с «Донецкой народной республики».

Кроме того, на кастинг нового проекта СТС зарегистрировались:

  • пять команд из материковой части Украины: муа, Сборная медиков (Одесса), Сборная Одессы, Падик 19 (Запорожье), Подруги твоего парня (Харьков)
  • и две — из оккупированного Россией Крыма: BANG (Керчь) и Ельвад Вагнер (Симферополь). Список команд-участниц кастинга, сообщается на сайте организаторов, будет дополняться.

У російській “Лізі сміху” братимуть участь команди з “ДНР”

19 января, 2021 | Tags: | Category: Новости, Россия, Украина
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