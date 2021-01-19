Найден крупнейший динозавр в истории, размером с 7-этажный дом (фото)

Палеонтологи нашли гигантского титанозавра в Аргентине, возрастом около 98 млн. лет, о чем они пишут в журнале Cretaceous Research . Окаменелость указывает на одного из крупнейших среди найденных завроподов, который, возможно, превышает в размерах патаготитана.

Что известно о титанозавров?

Завроподты, относящихся к группе титанозавров, были самыми разнообразными и самыми распространенными среди всех крупных наземными травоядных животных Южного полушария в течение мелового периода. Их окаменелости были обнаружены на всех континентах. Титанозавр составляют примерно одну треть среди известного многообразия завроподов. Некоторые группы титанозавров считаются самыми массивными наземными животными, известными науке. Виды титанозавров, масса которых превышала 40 тонн, происходят преимущественно из Патагонии. Окаменелости этих динозавров были чрезвычайно фрагментарными, хотя недавние открытия позволили лучше их изучить.

Что нашли ученые?

В аргентинской формации Канделерос исследователи нашли окаменелость титанозавра возрастом 98млн. лет. Им удалось обнаружить 20 передних и 4 задних хвостовых позвонка, а также несколько аппендикулярных костей. Хотя анатомический анализ в настоящее время не позволяет рассматривать этот экземпляр как новый вид, отнести его к группе уже известных видов и родов титанозавров нельзя из-за четких различий. Находка является одной из крупнейших среди завроподов и, вероятно, превышает по размеру даже патаготитана.