Смарт-ТВ на максимум: фишки, о которых вы еще не знаете

Большинство современных телевизоров имеют смарт-функции. Благодаря им устройство можно подключать к домашнему Wi-Fi и пользоваться различными приложениями. Но главная фишка – в полноценной операционной системе, которая превращает такой телевизор в большой смартфон. ОС расширяет функционал техники и задействует много дополнительных сценариев работы.

Часто новым пользователям неизвестно обо всех преимуществах, которые предлагает их телевизор.

Специально для тех, кто недавно купил смарт телевизор 4k, консультанты магазина электроники Eldorado подготовили полезные подсказки, как использовать основные возможности техники.

Максимум контента

Главное достоинство смарт-телевизора – отсутствие ограничений в получении контента. В отличие от обычного телевизора, к которому можно было подключить кабельное ТВ или антенну и установить приставку, на смарт-ТВ открывается доступ к:

стриминговым сервисам Spotify, Apple Music, Google Play Музыка, YouTube Music;

Netflix, YouTube, Amazon;

игровому и спортивному контенту;

цифровому IPTV телевидению;

фирменным приложениям от провайдеров контента.

Особенность операционной системы смарт-ТВ в том, что она сама помогает найти вам телепрограмму или фильм. Производители техники размещают на главном экране иконки популярных приложений или рекламу сервисов, которыми вы пользуетесь. Благодаря этому, включив телек, вы быстро определитесь, что сегодня смотреть.

Доступ к перечисленным услугам возможен через интернет-кабель или домашнюю сеть Wi-Fi. Чтобы пользоваться всеми сервисами без дополнительных подключений, нужно лишь включить телевизор в розетку и быстро настроить Сеть. Правда, большинство онлайн-сервисов за доступ ко всему контенту требуют оформления подписки, но за удобство можно и заплатить абонплату.

Компьютер из телевизора

Превращаем смарт-ТВ в полноценный компьютер. Для этого потребуется клавиатура и мышь, лучше беспроводная.

После подключения телевизор трансформируется в мультимедийный центр, с помощью которого можно:

пользоваться браузером;

общаться в социальных сетях и мессенджерах;

делать видеозвонки;

создавать и изучать документы;

искать товары в интернет-магазинах и делать заказы;

проверять почту и писать письма;

проводить онлайн-оплаты.

Общение голосом и жестами

Здесь https://eldorado.ua/led/c1038962/ можно подобрать телевизоры, оснащенные технологией распознавания жестов. Пользуйтесь устройством без пульта ДУ, переключая каналы или управляя громкостью жестами руки. Одно условие: для этого придется выучить определенные движения.

Голосовое управление обычно проводится через пульт, в который встроен микрофон: нажимайте на кнопку и давайте голосовую команду. Большинство Android-телевизоров предлагают лишь голосовой поиск контента, а в самых продвинутых можно управлять даже работой устройства.

Шеринг музыки и фото со смартфона

Еще одна полезная фишка смарт-ТВ – коннект со смартфоном. У разных производителей свои технологии, но суть сводится к одному: подключить девайс к большому дисплею телевизора и транслировать на экране фото или видео. Это просто очень классная функция, когда вы собираетесь большой компанией.

Изучайте функционал своего смарт-ТВ и используйте технику по максимуму.