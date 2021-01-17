В Москве выдали разрешение на арест 43 000 человек, смотревших YouTube

В подмосковном Красногорске старшая следовательница Преображенская потребовала задержать 43 000 зрителей стрима полковника армии Михаила Шендакова, обвиняемого по делу об экстремизме. Об этом сообщают «Грани.ру» со ссылкой на материалы дела.

Согласно документу, подписанному Преображенской, видео Шендакова посмотрели не менее 43 386 зрителей, по ним было оставлено 867 комментариев. Следовательница попросила начальника отдела уголовного розыска городского УМВД «обеспечить явку» людей, посмотревших видео в городской отдел Следственного комитета.

Полковника Михаила Шендакова арестовали в октябре 2020 года после того, как он два раза не явился в суд из-за того, что был в это время арестован по административным делам. Уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды (часть 1 статьи 282 УК) в его отношении завели в феврале 2020 года из-за видео «Сурков обещал Донбассу войну». Как считает следствие, в ролике есть признаки возбуждения ненависти к социальной группе «сотрудники правоохранительных органов» — а именно к сотрудникам ФСБ. Также, по мнению СК, Шендаков в том же ролике призывает к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСБ, что стало причиной второго дела о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК). Сам полковник не признает вину.