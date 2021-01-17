Борис Джонсон анонсировал срочный саммит G7

Премьер-министр Великобритании анонсировал проведение саммита «Большой семерки» (G7) в 2021 году в очном формате. Это будет первая за два года личная встреча лидеров мировых держав, сообщает Reuters.

Отмечается, что в текущем году саммит планируется провести на курорте Карбис-Бэй в графстве Корнуолл на юго-западе Англии. Председательствовать на встрече будет Британия. «Двести лет назад оловянные и медные рудники Корнуолла были в центре промышленной революции в Великобритании, и этим летом Корнуолл снова станет центром великих глобальных изменений», — заявил Джонсон.

Во встрече примут участие лидеры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, США и Японии. Кроме того, в качестве гостей на нее прибудут главы Австралии, Южной Кореи и Индии.

Изначально саммит был запланирован на лето 2020 года. Однако в конце мая президент США Дональд Трамп сообщил о решении отложить мероприятие на осень и пригласить на него несколько сторонних государств: Россию, Австралию, Южную Корею и Индию. По мнению Трампа, G7 является «устаревшей группой» стран.