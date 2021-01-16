В ООН передали аудио с инструкциями командующего ВВ Беларуси по созданию концлагерей и как «правильно травмировать и убивать»

Белорусский Хельсинкский Комитет и правозащитный центр «Весна» обратились к спецдокладчикам ООН с сообщением о том, что власти Беларуси готовы перейти к значительно более жестких и жестоких действий по отношению к протестующим, сделав реализацию прав человека абсолютно невозможной

Поводом для этого обращения стало появление в свободном доступе аудиозаписи, на которой человек, чей голос очень подобен голосу нынешнего заместителя министра внутренних дел Республики Беларусь, командующего Внутренними войсками полковника милиции Николая Карпенкова сообщает подчиненным о планах, которые обсуждались на совещании у фактического главы государства Александра Лукашенко, передает Еспресо.TV со ссылкой на БГК .

«Хотя в настоящее время невозможно утверждать о подлинности записи, ряд фактов указывает на то, что с высокой степенью вероятности опубликована запись является подлинной. В частности, события, имевшие место в ноябре 2020 года (то есть непосредственно после совещания в Лукашенко), свидетельствуют об эскалации насилия со стороны силовых структур в отношении участников мирных акций протеста «, — указывают белорусские правозащитники.

В начале записи Карпенков рассказывает подчиненным о полученной из Российской Федерации новое оружие. Это «пистолет Ярыгина». Заместитель министра сообщает о проведенном испытании этого оружия, которое показало его серьезную убойную силу и, соответственно, повышенную травмоопасность. Кроме того, он сообщает, что с подобной формально нелетального оружия были убиты мирного протестующего — Александра Тарайковського (цитата: «Он [Тарайковский] умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь»).

Далее Карпенков указывает на недостаточность применения резиновых дубинок, светошумовых гранат и других средств для подавления протестов, подчеркивая необходимость подобной травматического оружия.

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Кроме этого, на аудиозаписи речь идет о том, каким образом и в каких случаях силовикам следует применять оружие.

Карпенков, ссылаясь на Лукашенко, указывает на необходимость «или покалечить, или изувечить или убить», а также рекомендует стрелять непосредственно в лоб, чтобы человек после полученных травм никогда не смогла вернуться в прежнее состояние.

Говоря о применении спецсредств, Карпенков обращает внимание на необходимость использования наиболее способов их применения. В частности, Карпенков описывает механизм работы водомета:

«Эта машина по своим техническим характеристикам в одну секунду перебрасывает 200 литров воды … в нужную точку. Удар такой силы, что если человек находится неподалеку или … в толпе, то ее может прямо размазать».

Затем заместитель министра подчеркивает, что использовать водомет важно обязательно с газом.

В аудиозаписи также говорится о создании специальных лагерей для бессрочного содержания лиц, повторно приняли участие в антипрезидентских акциях протеста. Описывая обустройство лагеря, Карпенков подчеркивает необходимость колючей проволоки по периметру и нескольких помещений внутри. Помещены в лагерь, по его словам, должны привлекаться к принудительному труду.

По словам Карпенкова, на совещании у Лукашенко обсуждалось, что удерживать протестующих в данных лагерях необходимо до того момента, пока протестное движение в стране не остановится.

Приводятся англоязычные титры

Справка

Еще задолго до начала нынешней белорусской революции Николай Карпенков, как один из наиболее приближенных к Лукашенко силовиков, тогда еще в звании ответственного за борьбу с распространением наркотиков и торговлю людьми полковника прикрывал VIP-педофила из Администрации президента Вячеслава Давыдовича.

Тогда Давыдович получил только 2 года тюрьмы.

По мнению известной белорусской оппозиционерки Ольги Кароч, Давыдович фактически стал «стрелочником» по делу о целой группе сексуальных преступников — чиновников.

Сейчас Карпенков является главным из разгона массовых протестных акций, тогда как отдельными оппозиционерами и их лидерами занимается шеф КГБ Беларуси Иван Тертелю.