Учеными названа главная ошибка в сдерживании пандемии

Ученые Гавайского университета в Маноа назвали запоздалую реакцию некоторых стран на COVID-19 главной ошибкой, в результате которой смертность в этих странах оказалась более высокой, чем в других. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS ONE. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи изучили данные о смертности среди пациентов с SARS-CoV-2 в 50 стран Европы. Это позволило связать срок достижения числа первых заболевших в сто человек, начиная с 22 января 2020 года, с общим уровнем смертности от коронавируса. Оказалось, что в тех странах, где сто случаев были зафиксированы раньше (менее чем за 50 дней), ситуация с распространением пандемии и уровнем смертности, в конечном итоге, оказалась хуже.
По подсчетам ученых, ранние усилия по задержке распространения вируса могли бы спасти 30 жизней на один миллион человек в день. Это произошло бы за счет того, что принятие мер резко снижает количество вирусов, циркулирующих среди жителей страны.
Когда мы с Вами, ребята (кто ещё при памяти) увидели в Сети (которую царствующие паразиты ещё не отключили), что в провинции Хуйбей (Ухань, как помните, была объявлена вотчиной вируса) традиционный праздничный поток гостей достиг 1,5млн.человек и НИКТО НЕ БОЛЕЕТ, все без масок, да и по всему Китаю ковидобесие вдруг полностью исчезло: — нет никаких ограничений, люди живут, как жили раньше; увидя всё ЭТО, говорю я – у нас встал в мозгу вопрос: — а почему у них так, а у нас через жопу?? Так вот, всё дело в том, что:
— У них, в China: — за свою роль зачинщика несуществующей «пандемии» Китай уже получил гонорар: — собственность сотен филиалов иностранных пром.компаний, которым Китай обязан своим ростом до экономики №2 в мире. К тому же успешно проведен эксперимент по воздействию излучения 5g, убивающего иммунитет; — все видели кадры падающих людей на улицах. Потому Китаю уже не надо рушить свою экономику самоизоляцией работников, унижать их намордниками, ведь Китай, по Плану царствующих паразитов, должен стать Страной-гегемоном, сменив США (потому, кстати, и фальшивый приСидент Байден с радостью принял очередную многомиллионную китайскую взятку, оправдывая свою кличку «юань»).
-У них в USА: — Федеральный ЦКЗ США в инструкции ПЦР тестов «CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel» от 13 июля 2020 г. чёрным по белому указывает: — «…количественных изолятов вируса 2019-nCoV в настоящее время нет…». Вы поняли?! — в главной – Федеральной лаборатории США образца ковидлы нет!! И ни в одной Стране его нет!! – не из чего взять, а трупы «умерших от Covid» вскрывать запрещено!!
В И Р У С А 2019-nCoV – Сovid19 Н Е Т !!
Есть СМИ-пандемия лжи, на которой в одурённых Странах строится цифровой концлагерь и уничтожается население ГМО-вакцинами!
И есть телеинтервью, где полоумный jd Гейтц с гордостью заявил, что вакцины приносят 20-ти кратную прибыль.
-У нас в Rusии: — поскольку разграбленная, разворованная до тла (Вами в.т.ч, а на что жить?) и распроданная по кускам Россия, по Плану царствующих паразитов, подлежит утилизации со всем коренным населением; то образцовый конц.лагерь – вот будущее мутантов «расиян», уже ставшее их настоящим; – см. на гордость расиян мера/сера Срайбанина; — на бывш. Москву с Центрами утилизации (умиральнями) на стадионах, в парках и мобильными крематориями для убитого ГМО-вакцинами и 5g населения с самоизолированными мозгами.