У Дженнифер Лопес выросли крылья в новом клипе

Американская певица Дженнифер Лопес, которая недавно показала фигуру без фотошопа, порадовала поклонников откровенным клипом на песню In the Morning.

Премьера клипа состоялась на платформе Triller. В новом видео Джей Ло продемонстрировала свою спортивную фигуру, появившись только в костюме из пары ангельских крыльев.

«Клип полон символизма о невзаимных отношениях и понимании того, что ты не можешь никого изменить… Можно изменить только себя! Вырастите собственные крылья и отойдите от кого-то или чего-то, кто по-настоящему не ценит все то, что вы можете предложить», – написала артистка в Instagram.

Также в клипе певица появляется еще в нескольких образах – белоснежном обтягивающем платье и многоярусном платье с перьями.