Сирийские повстанцы разбили группировку российских войск под Идлибом

Сирийские повстанцы разбили ударную группу российского спецназа под Идлибом — россияне, пытавшиеся прорваться на Север, вынуждены были отступить с потерями.

Об этом сообщают источники в Сирийской национальной армии (СНА), передает «Анадолу».

Отмечается, что российских спецназовцев и сторонников Асада, пытавшихся пробраться в зону деэскалации с направления долины Габ в провинции Хама, не допустили сирийские оппозиционеры. По данным СМИ, завязался бой, «российские военные и сторонники Асада понесли потери и были вынуждены отступить». По предварительным данным из пабликов арабских соцсетей, потери составили до 12 человек убитыми, а также потери техники.

Российская сторона пока не дала официальных комментариев.

Ранее, 11 января, турецкие СМИ также писали, что российский спецназ пытался прорвать линию обороны в районе Энкави на юге Идлиба, но также понес потери. По мнению военных аналитиков, в последний год, у повстанцев на севере Сирии появилось достаточно современное вооружение, которое они достаточно эффективно применяют.