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Пенс пообещал обеспечить мирную и безопасную передачу власти Байдену

Вице-президент заверил, что инаугурация пройдет в порядке, соответствующем истории и традициям США

Вице-президент США Майк Пенс пообещал обеспечить безопасную передачу власти избранному президенту Джо Байдену.

Это заявление прозвучало спустя восемь дней после того, как сторонники президента Дональда Трампа вторглись в здание Капитолия.

«Мы все пережили тот день – 6 января. И, как вчера дал понять президент, мы привержены упорядоченному переходу и безопасной инаугурации. Американский народ этого заслуживает», – сказал Пенс, выступая на встрече с охраняющими Капитолий силами Национальной гвардии в преддверии брифинга по безопасности в штаб-квартире Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Он заверил, что Байден и избранный вице-президент Камала Харрис будут приведены к присяге 20 января «в порядке, соответствующем американской истории и традициям, и таким образом, отдавая дань уважения американскому народу и Соединенным Штатам».

Трамп присутствовать на инаугурации не планирует.

golosameriki.com

15 января, 2021 | Category: Новости, США
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