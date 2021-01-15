Пенс пообещал обеспечить мирную и безопасную передачу власти Байдену

Вице-президент США Майк Пенс пообещал обеспечить безопасную передачу власти избранному президенту Джо Байдену.

Это заявление прозвучало спустя восемь дней после того, как сторонники президента Дональда Трампа вторглись в здание Капитолия.

«Мы все пережили тот день – 6 января. И, как вчера дал понять президент, мы привержены упорядоченному переходу и безопасной инаугурации. Американский народ этого заслуживает», – сказал Пенс, выступая на встрече с охраняющими Капитолий силами Национальной гвардии в преддверии брифинга по безопасности в штаб-квартире Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Он заверил, что Байден и избранный вице-президент Камала Харрис будут приведены к присяге 20 января «в порядке, соответствующем американской истории и традициям, и таким образом, отдавая дань уважения американскому народу и Соединенным Штатам».

Трамп присутствовать на инаугурации не планирует.

golosameriki.com