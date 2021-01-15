Кассовые сборы голливудских фильмов в 2020 году упали до 40-летнего минимума

В 2020 году кассовые сборы голливудских фильмов из-за пандемии коронавируса упали на 80% и достигли 40-летнего минимума.

Как сообщает variety со ссылкой на исследовательскую компанию Comscore, в прошлом году кассовые сборы в Северной Америке составили 2,2 миллиарда долларов, а в 2019 году они были почти рекордными – 11,39 млрд долл. Успех принесли: «Мстители: Финал», «Король Лев», «Человек-паук: Вдали от дома».

Аналогичное падение кассовых сборов произошло по всему миру: продажи билетов составили 12,4 миллиарда долларов, что на 71% меньше, чем годом ранее. В 2019 году мировые кассовые сборы установили новый рекорд отрасли – поступления превысили 42,5 миллиарда долларов.

Отметим, что основная часть международных доходов в 2020 году пришлась на Китай. Впервые Поднебесная стала крупнейшим в мире рынком кино. Страна, чей кинотеатральный бизнес также пострадал от пандемии, в целом собрала 2,7 миллиарда долларов.

Напомним, из-за пандемии кинотеатры были вынуждены закрыться в середине марта, в результате чего некоторые крупные и мелкие сети в США оказались на грани банкротства. Примерно 274 фильма, в томч числе «Не время умирать», «Форсаж 9» и многие другие, были перенесены на 2021 год.